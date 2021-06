Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd'hui, le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji et une délégation de représentants des indépendants conduite par M. Abdelwahab Aït Menguelet, et ce dans le cadre des concertations politiques élargies, en vue de la formation du Gouvernement, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué.

"Dans le cadre des concertations politiques élargies en vue de la formation du Gouvernement, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu le Secrétaire général du parti du FLN, M. Abou El Fadhl Baadji, accompagné de membres du bureau politique", lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a également "reçu une délégation de représentants des indépendants conduite par Abdelwahab Aït Menguelet composée deAli Mounsi, Saker Berri, Abdelhamid Belakhel, Benaouda Bettahar El Hadj, Abdelkader Gouri et Fatma Bida". Ont assisté à l'audience, Noureddine Bardad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed El Amine Messaid, Secrétaire général de la Présidence de la République et Boualem Boualem, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires".