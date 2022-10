Le président du Haut conseil islamique (HCI), Abdellah Ghlamallah, assistera par visioconférence aux travaux de la 36e Conférence internationale de l'unité islamique, qui se tiendront du 12 au 14 octobre à Téhéran (Iran), indique lundi un communiqué du HCI.

Le SG du Conseil mondial du rapprochement des écoles islamiques (CMREI), Hujjatul Islam Hamid Shahriari, a adressé une invitation au président du HCI, Abdellah Ghlamallah, pour participer à la 36e Conférence internationale de l'unité islamique, qui verra la participation de 200 personnalités du monde islamique, précise le communiqué.

Ghlamallah devra faire une intervention sur "les valeurs de l'Islam dans le dialogue et la diffusion de la paix", outre "l'expérience historique de l'Algérie dans ses différentes étapes, où elle a réussi à diffuser l'islam et mettre fin aux conflits et aux guerres dans plusieurs régions du monde", ajoute-t-on de même source.

Le président du HCI devra évoquer, dans son intervention, "les constantes et les positions de l'Algérie en faveur des causes justes des peuples, ainsi que ses efforts visant à aider les peuples opprimés, partant des valeurs de son histoire et les acquis de la Glorieuse révolution de libération", conclut le communiqué.