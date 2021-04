L’incubateur de l’université de M’sila est le premier, à l’échelle nationale, à se voir attribuer le label "Incubateur"

par le Comité national de labellisation, présidé par le ministre délégué chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-ups, a déclaré samedi, le recteur de l’université Mohamed-boudiaf, le Pr. Kamel Badari. L’incubateur de l’université de M’sila a reçu le label après avoir répondu au cahier des charges lancé par ledit comité, a précisé le même responsable, soulignant qu’il est "éligible pour le label Incubateur" en Algérie, toute structure publique, privée ou en partenariat public-privé qui propose un appui aux start-ups et aux porteurs de projets innovants en ce qui concerne l'hébergement, la formation, le conseil et le financement. "Notre rôle est la valorisation de l’apprentissage et le développement des facultés d’innovation chez nos étudiants", a ajouté, dans ce contexte, le

Pr. Badari. De son côté, Dr. Mir Ahmed, directeur de l’incubateur de l’université de M’sila a souligné qmoyensue cet incubateur est "le premier créé dans un établissement d’enseignement supérieur et a pour missions de domicilier les start-ups incubées durant toute la période d’incubation, d’accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches visant la création de leur

entreprise, assister les porteurs d’idées novatrices dans la réalisation de business plan, d’assurer des formations spécifiques aux start-ups, mettre à la disposition des porteurs de projets les logistiques et les assister pour la réalisation des prototypes". L’incubateur accompagne cette année 40 porteurs d’idées et de projets innovants, et plus de 70 porteurs d’idées en phase de maturation, a expliqué M. Mir, indiquant que l’incubateur de l’université de M’Sila accueille les porteurs de projets "dès le stade de l'idée".