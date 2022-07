Au total 350 excursions vers les plages de Skikda ont été programmées jusqu'à la fin du mois d'août prochain au profit des enfants et des jeunes de la wilaya de Constantine, dans le cadre du programme du "Plan bleu" de l'été 2022, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).A ce propos, le chef du service des activités de la jeunesse au sein de la DJS de Constantine, Abdelhakim Khaledi, a précisé que les 350 voyages à la mer programmés au profit des adhérents des maisons de jeunes et du mouvement associatif, dans le cadre du Plan bleu établi par les services de cette direction, débuteront à partir du mercredi 20 juillet pour toucher plus de 14.000 enfants et jeunes, avec une moyenne de 10 excursions par jour.La relance de la programmation de ces sorties en mer intervient après un arrêt de 2 ans en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-il révélé, soulignant que l'opération a été effectuée en coordination avec l'association Maleki Saâd et la Ligue de plein air, des loisirs et des échanges de jeunes.M. Khaledi a indiqué, dans ce même contexte, que le nombre de ces excursions a connu une augmentation au cours de cette année par rapport à l'année 2018, où 10.000 jeunes seulement ont bénéficié de sorties vers les plages des villes côtières.