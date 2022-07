"Univers Olivetti, la communauté comme utopie", une exposition mettant en valeur le patrimoine architectural italien à travers des projets d'architecture et d'urbanisme de la ville industrielle d'Ivrée, patrimoine mondial de l'Unesco, a été inaugurée samedi soir à Alger.Accueillie au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, cette exposition propose une sélection de produits et d'objets d'Adriano Olivetti, entrepreneur, industriel, innovateur et précurseur de l'urbanisme italien moderne.Scindée en trois sections, "Univers Olivetti" consacre une partie à la chronologie de l'usine Olivetti, considérée comme moteur du développement politique et économique de la ville et à l'urbanisme.