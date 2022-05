Les travaux du 2e congrès du parti de la liberté et de la justice (PLJ), ont débuté vendredi après-midi à Alger, et devront être couronnés par l'élection des instances dirigeantes de cette formation politique.

Au cours de la première journée des travaux, qui seront couronnés par l'élection des instances dirigeantes du parti (le président, le vice-président et le Conseil national), les rapports moral et financier du président par intérim du parti ont été présentés et adoptés, et ce suite à l'élection du bureau du congrès proposé par le Comité préparatoire national composé de 5 membres.

Les commissions du congrès (la Commission des statuts et la Commission du programme politique) entameront leurs travaux ce soir.

Lors de son allocution d'ouverture, le président par intérim du parti, Djamel Benziadi a mis en avant l'importance de "resserrer les rangs et de construire un front intérieur fort et vigilant", car les forces du mal, a-t-il dit, "ne dorment pas, qu'elles soient du colonialisme d'hier, les sionistes ou ceux qui gravitent dans leur orbite".

L'Algérie doit "unir tout le monde pour faire barrage aux dangers qui nous guettent de divers côtés, sur le plan socioéconomique ou des frontières", a-t-il ajouté.

A noter que le président par intérim du parti est le seul candidat à la présidence du PLJ, selon ses déclarations.