Le parti au pouvoir en Angola (Front populaire pour la libération d'Angola) a réaffirmé sa position de soutien à la lutte du peuple sahraoui et à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance.

Cette position de soutien a été réaffirmée lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Angola, Hamdi Khalil Miyara, par le vice-président du parti au pouvoir en Angola, au siège du parti, en présence du secrétaire aux relations internationales du parti, Manuel Augusto, rapportent des médias sahraouis.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné "la nécessité de respecter les principes de l'Union africaine (UA), notamment ceux relatifs à l'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance et l'interdiction de l'annexion du territoire d'autrui par la force".

Ils ont également évoqué les fortes relations historiques entre les deux pays, ainsi que celles unissant les deux mouvements, le Front Polisario et le Front populaire pour la libération d'Angola, et passé en revue les voies et moyens de renforcer ces relations bilatérales, dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples frères.

Jeudi, la représentante de l'Angola, Maria de Jesus Dos Reis Ferreira, intervenant lors du débat général de la 4e Commission de l'ONU, chargée des questions politiques spéciales et de décolonisation, a réitéré la position de son pays "en faveur d'une solution juste au conflit dans le Sahara occidental, capable de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination".

Elle a demandé à la communauté internationale de prendre des décisions urgentes pour honorer la résolution 1514 et répondre aux attentes des peuples des 17 territoires non-autonomes.

La diplomate angolaise a rappelé, dans ce sens, que le mandat de la MINURSO (Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental) "est de faciliter et d’encadrer un référendum d’autodétermination pour le peuple sahraoui".