Le Parlement arabe a réaffirmé son soutien "total" et "continu" aux droits du peuple palestinien dans sa juste cause pour restaurer ses droits nationaux légitimes et lui permettre d'établir son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale. Dans un communiqué publié mardi à l'occasion du 34e anniversaire de la proclamation de la création de l'Etat de Palestine, le Parlement arabe a souligné "son rejet total de tout projet ou tentative portant atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien", mettant en garde contre l'"escalade continue des attaques par la puissance occupante contre les citoyens palestiniens". Le Parlement arabe a également renouvelé son soutien "ferme" et "permanent" à la cause palestinienne, étant la question centrale du peuple arabe, soulignant que le Parlement "poursuivra ses efforts à tous les niveaux et avec les Nations unies, les parlements régionaux et internationaux et les organisations de défense des droits humains afin que les Palestiniens puissent établir leur Etat indépendant avec El-Qods comme capitale". Le 15 novembre 1 988, le défunt dirigeant Yasser Arafat a proclamé à Alger, la création de l'Etat palestinien avec comme capitale El-Qods Al-Charif.