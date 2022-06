LG Electronics Algérie, leader mondial en matière de technologie et pionnier de l’électroménager, revient avec un nouveau modèle innovant de réfrigérateur MULTIPORTES, qui rejoint sa large gamme side by side. Ce nouveau produit répond, à la fois, aux besoins des clients et leur offre une expérience unique, tout en réduisant considérablement leur consommation d’énergie. Le réfrigérateur MULTIPORTES dispose de plusieurs fonctionnalités telles que la technologie de pointe du Compresseur Smart Inverter qui offre davantage d’économie d’énergie grâce à sa nouvelle dimension et sa capacité d’assurer 10 ans de tranquillité d’esprit. LG est toujours en quête d’innovations technologiques pour faciliter la vie de ces utilisateurs pour créer une vie culinaire plus agréable grâce à des options de pointes comme l’application ThinQ AI (Intelligence Artificielle). Cette dernière permet de diagnostiquer et de contrôler à distance le réfrigérateur via un smartphone et avec son option « Active Express Freeze », son haut-parleur AI écoute et s’assure que vos courses sont prises en charge en un clic. De ce fait, l’application LG ThinQ permet de vous connecter facilement à votre réfrigérateur comme jamais auparavant. Ce réfrigérateur Multi-portes de LG est un alliage parfait entre design et options car il dispose d’une apparence élégante avec la porte ultrasleek et d’une grande capacité de rangement à l’intérieur. Il est aussi composé de la technologie LINEARCooling conçue pour éviter les écarts de température trop importants. Elle permet également de réduire la température de 0,5 C° et de garder, en même temps, la fraicheur des légumes jusqu’à 7 jours. (Par exemple lorsqu'on ouvre la porte du réfrigérateur ou lorsque la température extérieure est trop élevée). De plus, pour augmenter sa capacité d’économie d’énergie, il est composé de la technologie Door Cooling+ qui offre un refroidissement plus homogène. Le MULTIPORTES a été pensé et conçu dans le but de réduire la consommation d’énergie, grâce à ses différentes options innovantes prolongeant ainsi le maintien de la température. Il est aussi muni de sorties d'air placées sur les côtés au niveau de l'ouverture de la porte pour maintenir la température de manière plus efficace qu’un système de refroidissement conventionnel. De ce fait, l'écart de température entre l'avant et l'arrière de l'appareil est ainsi grandement réduit sur les modèles les plus récents. En effet la sortie d'air permet de diffuser le rideau d'air froid de manière homogène.