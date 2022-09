LG Electronics s'apprête à dévoiler son réfrigérateur révolutionnaire MoodUP™ doté de panneaux porte LED à couleurs changeantes à l'IFA 2022. Faisant suite au récent lancement des appareils évolutifs " en constante évolution " de LG, et à l'introduction de l'ultra élégante LG Objet Collection, le nouveau réfrigérateur affirme la position de l'entreprise en tant que précurseur de l’innovation en répondant et en créant de nouvelles tendances dans son domaine. Le MoodUP est équipé de la réfrigération avancée et des technologies intelligentes de LG pour une meilleure fraîcheur des aliments et une commodité accrue offrant ainsi une toute nouvelle expérience de cuisine. Il permet aussi aux utilisateurs de choisir entre une large gamme de couleurs vives pour ses portes LED et d'écouter de la musique via son haut-parleur intégré selon leurs goûts personnels. Avec ses panneaux porte LED innovants, le réfrigérateur MoodUP de LG présente une flexibilité d'aménagement intérieur inégalée et une nouvelle façon de créer une cuisine intégrée et élégante. De plus il dispose de l'application LG ThinQ™ qui permet de choisir parmi 22 couleurs pour le panneau de porte supérieur et 19 couleurs pour le panneau inférieur, ce qui donne à l’utilisateur la possibilité de modifier l'apparence du réfrigérateur et de son espace cuisine. En plus de ses couleurs étonnantes et changeantes, le nouveau réfrigérateur de LG offre un excellent son grâce à un haut-parleur Bluetooth intégré qui peut être facilement connecté à un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable . Le nouveau réfrigérateur révolutionnaire de LG présente également des caractéristiques conviviales, telles que des notifications pratiques et colorées. Lorsque le capteur de porte du réfrigérateur détecte que le compartiment réfrigérateur est resté ouvert trop longtemps, le panneau de la porte restée ouverte clignote de manière répétée, indiquant aux utilisateurs que la porte doit être fermée et contribuant à éviter les pertes d'air froid et la consommation inutile d'énergie. Et lorsque les capteurs de mouvement du MoodUP détectent que quelqu'un s'approche, les deux panneaux clignotent en signe de bienvenue. Le réfrigérateur rend même les choses plus faciles la nuit, sa porte de congélation étant plus lumineuse pour aider les personnes qui grignotent à minuit à trouver et à ouvrir la porte. Avec ses panneaux de porte LED éteints, le réfrigérateur MoodUP offre une combinaison de Lux Gray et Lux White pour un look plus traditionnel dans la cuisine. La finition chic et intemporelle s'harmonise avec tous les décors et évoque le contraste naturel et subtil de pierres de différentes couleurs. Le nouveau réfrigérateur de LG, qui change la donne dispose de la puce d'IA embarquée de l'entreprise pour les appareils domestiques intelligents. Intégrant une IA avancée, le module permet au MoodUP d'améliorer et d'étendre l'expérience de l'utilisateur grâce à des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale améliorée et la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. "Chez LG, nous avons toujours trouvé de nouvelles façons passionnantes de faire progresser l'expérience client et nous sommes fiers de le faire à nouveau avec le tout nouveau réfrigérateur MoodUP", a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "En apportant de la couleur, de la musique et de la commodité dans la cuisine, et en incorporant les technologies de pointe et les caractéristiques de conception innovantes de LG, ce réfrigérateur unique démontre notre engagement continu à offrir une meilleure vie à la maison." Les visiteurs de l'IFA 2022 (du 2 au 6 septembre) pourront découvrir toutes les dernières innovations de LG, y compris le réfrigérateur MoodUP, sur le stand de la société dans le hall 18, Messe Berlin.