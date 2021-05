Le ministre des Finances, Aymene Benaderahmane, a opéré jeudi à Alger des changements à la tête des six banques publiques que compte le pays.

Conformément à ce changement, qui élimine la fonction de PDG (Président directeur général), en confiant la gestion de la banque à un PCA (président du conseil d'administration) et à un DG (Directeur général), dans le cadre de la réforme de la gouvernance des banques publiques, M. Houari Rahali a été nommé PCA de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) alors que M. Lazhar Latreche a été reconduit comme DG de cette banque.

M. Mohamed Larbi a été nommé PCA du Crédit populaire d'Algérie (CPA) et M. Ali Kadri DG de la même banque.

Pour la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), M. Nacer Laouami a été nommé PCA et M. Mohand Bourai reconduit au poste de DG.

La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP-Banque) a vu la nomination de M. Mustapha Chaabane en tant que PCA et de M. Samir Tamrabet en tant que DG.

Mm Said Dib et Youcef Lalmas ont été respectivement nommés PCA et DG de la Banque de développement local(BDL).

Quant à la Banque nationale d'Algérie (BNA), le ministre a nommé M. Ramdane Idir comme PCA et Mohamed-Lamine Lebbou comme DG.