Lors de cette rencontre qui s'est déroulée, hier, le ministre a fait part de sa "volonté de résoudre les problèmes soulevés par le SAP", ajoutant que ses services procéderont à leur examen, à " même de servir la situation socio-professionnelle" des personnels du secteur, en général, et du paramédical en particulier.

A l'occasion, Saihi a réaffirmé "la nécessité d'adopter le principe du dialogue comme mécanisme pour résoudre les problèmes au niveau des établissements de santé", appelant les directeurs des Directions de la santé et de la population (DSP) des wilayas et les directeurs des établissements sanitaires relevant de ces directions, à la nécessité de "travailler selon ce principe, en vue de développer le secteur de la santé, d'autant plus que le dialogue se veut l'outil essentiel pour résoudre tous les problèmes et le cadre idoine pour une prise en charge optimale de toutes les revendications des personnels du secteur".

Dans le même cadre, ajoute le communiqué, le même responsable s'est engagé à " concrétiser les revendications soulevées en aplanissant toutes les difficultés qui constituent un obstacle, par l'intégration d'un nombre de ces revendications dans le statut qui se trouve dans sa dernière étape, comme l'octroi de la place méritée aux paramédicaux, à travers la création de nouveaux grades".

Le ministre a également mis en avant le "grand" rôle que jouent les staffs paramédicaux en matière d'amélioration de la performance des établissements de santé.

De son côté, le président du SAP, Ghachi Lounès a salué la décision de "réactiver le mécanisme de dialogue entre la tutelle et les syndicats, en vue d'examiner les revendications soulevées par les personnels du secteur, mettant en avant l'importance de reconnaitre et d'admettre "le rôle qualitatif" que jouent les staffs paramédicaux dans l'assistance aux médecins et aux chefs de service de la santé dans leur travail quotidien.