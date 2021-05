Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé, mardi, les Algériens à "soutenir les efforts déployés pour limiter la propagation" du coronavirus à travers le respect des "recommandations relatives aux mesures de prévention", notamment à l'occasion de la célébration de l’Aïd El Fitr.

"La situation épidémiologique mondiale de la Covid-19 et la sensible augmentation des cas avec l’apparition des nouveaux variants dans notre pays, interpelle la conscience de tous les citoyens à l’effet de respecter les recommandations relatives aux mesures de prévention pour ne pas mettre en danger leur santé, celle de leur famille et la société en général", a-t-il indiqué dans un communiqué.

A l’occasion de la célébration de l’Aïd El Fitr, le ministère de la Santé a appelé, encore une fois, tous les citoyens à "soutenir les efforts déployés pour limiter la propagation de cette pandémie dans notre pays", soulignant la nécessité de respecter "scrupuleusement" une série de mesures.

Il a mis l'accent, à ce titre, sur l'importance de "limiter les déplacements hors wilaya", "limiter les visites familiales surtout des personnes âgées et celles présentant des maladies chroniques", "laver les mains plusieurs fois par jour", et de"frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique".

Il a rappelé également que le port du masque reste "obligatoire, en tout lieu et en toutes circonstances", insistant sur "le respect de la distanciation physique" et sur l'importance d'"éviter les embrassades et privilégier les salutations à distance sans se toucher".

Le ministère de la Santé a relevé, en outre, la nécessité de "respecter les mesures de prévention durant le rite de la prière de l’Aïd El Fitr : friction des mains avec une solution hydroalcoolique, tapis de prière individuel, distanciation physique, port de masque obligatoire et éviter les embrassades à la sortie de la mosquée"."Le respect de ces mesures peut vous sauver votre vie et celle de votre famille", a-t-il prévenu.