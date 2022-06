Le Maroc constitue désormais la "porte d'entrée" utilisée par l'entité sioniste pour s'infiltrer en Afrique du Nord et de là en Afrique, ce qui représente une "réelle menace" pour la sécurité de la région, a déclaré Sid Ahmed Ould Tfeil, écrivain et journaliste mauritanien. Du point de vue géostratégique, "le Maroc constitue désormais la porte d'entrée par laquelle l'entité sioniste s'infiltre en Afrique du Nord et de là en Afrique", a précisé l'écrivain mauritanien dans une déclaration à la chaîne "Al24 news". "Le Makhzen acquiert, en contrepartie de sa normalisation avec l'entité sioniste, les armes militaires qu'il utilise pour menacer la sécurité et la stabilité de la région du Maghreb", a-t-il dit. Les déclarations de l'écrivain mauritanien interviennent dans le cadre de la 2e visite prévue du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc, qui prévoit la conclusion de nouveaux accords militaires avec le Maroc ainsi que le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux parties. "A travers la conclusion de ces accords militaires et le renforcement de s a coopération sécuritaire et militaire avec l'entité sioniste, le Maroc a pour objectif d'utiliser les armes dans la guerre menée au Sahara occidental et de terroriser les civils sans défense dans les territoires occupés du Sahara occidental, notamment suite à la violation de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020", a averti l'intervenant. Pour imposer sa prétendue légitimité sur les territoires sahraouis occupés, le Maroc a fait appel aux Etats-Unis et à l'entité sioniste pour faire pression sur certains pays et les convaincre d'ouvrir des ambassades ou des représentations dans les territoires sahraouis occupés, a-t-il rappelé.Pour l'analyste politique, la coopération militaire entre le Maroc et l'entité sioniste cible en premier lieu "la sécurité et la stabilité de l'Algérie, seule force inexpugnable en Afrique et dans le monde arabe qui n'a pas tendu sa main à l'entité sioniste". "Au moment où l'entité sioniste prétend être la seule force au Moyen-Orient, le Maroc se présente, en contrepartie, comme étant le seul pays qui exauce les rêves de cette entité usurpatrice, en Afrique du Nord", a-t-il souligné. "Le Maroc peut-il faire croire au peuple marocain que l'entité sioniste qui tue des enfants et des innocents dans les territoires palestiniens occupés, est l'ange qui tend sa ma in ensanglantée pour instaurer la paix ?", s'est-il interrogé. La présidence du Comité d'Al-Qods par le roi du Maroc "n'aura aucun impact et ne changera pas la position populaire marocaine concernant la normalisation avec l'entité sioniste", a-t-il dit, rappelant la vague de colère qui a envahi le Royaume ou celle que connaît la Palestine en raison de l'escalade sioniste dans les territoires occupés.