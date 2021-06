Dans une déclaration au terme de l'audience accordée par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil à la délégation parlementaire sahraouie, M. Taleb Omar a souligné que "la délégation parlementaire sahraouie est venue présenter ses remerciements et toute sa considération au président du Conseil de la nation pour ses efforts personnels et ceux du groupe parlementaire (algérien), et sa contribution pour l'obtention de ce résultat, en empruntant la bonne voie susceptible de permettre au PAP de s'organiser et de se conformer aux règles régissant l'Union africaine (UA) en général, comme l'alternance et la représentation des régions sans exclusive".

"A travers son retour à l'UA, le régime marocain aspire à geler la position de cette dernière vis-à-vis de la question sahraouie, voire entraver ses actions et à changer ses positions, en tentant de semer la pagaille, néanmoins ces tentatives ont été vouées à l'échec, à l'instar de celle visant à faire changer la position de l'Union européenne (UE), de l'Espagne et de l'Allemagne et d'amener la nouvelle administration américaine, présidée par Joe Biden à adopter la même position de l'ancien président américain Donald Trump à l'égard de la question sahraouie".

De son côté, le vice-président du Groupe géopolitique de l'Afrique du Nord au PAP, Djamel Bendir a affirmé que la rencontre avait constitué une occasion pour passer en revue, avec le président du CN, les évolutions de la cause sahraouie et les nouveautés enregistrées au niveau du PAP.

Il a relevé l'existence d"un courant au sein du PAP qui tente d'entraver l'alternance aux postes et l'édification d'institutions africaines crédibles sous-tendant liberté et démocratie", mais, a-t-il poursuivi, "nous sommes parvenus, malgré cela, à l'alternance tel que décidé par l'UA, où l'Algérie a été élu présidente, le Sahara occidental, vice-présidente et la Tunisie, rapporteur".

Selon M. Bendir, le président du CN a affiché "sa disposition à cadrer avec cet exploit réalisé lors de la dernière session du PAP à Johannesburg, et s'atteler à réaliser l'objectif d'alterner aux postes".

Plus tôt dans la journée, M. Goudjil a reçu une délégation parlementaire sahraouie, sous la présidence de M. Bendir, composée de Mme. Meriem Mohamedou, députée aux Parlements sahraoui et panafricain, et de l'ambassadeur sahraoui à Alger.

Les deux parties ont qualifié les résultats obtenus lors de la dernière session du Parlement panafricain de "prélude prometteur à la récupération du rôle souhaité de la diplomatie parlementaire au service des aspirations des peuples africain".

Il faudrait s'employer à ériger l'institution législative continentale en un modèle de bonnes pratiques et un acquis pour tous les Africains, en faisant face à toute tentative contraire aux us de l'alternance aux postes, moyennant le marchandage pour réaliser des objectifs désormais très connus, ont-ils souligné.

Ont été évoquées, lors de la rencontre, les relations parlementaires bilatérales et les moyens de les consolider à travers la relance des groupes de fraternité et d'amitié, outre la situation politique au Sahara occidental, les questions d'intérêt commun dans la région, notamment après la dernière décision du Conseil de sécurité, avril dernier.

Lors de la 4ème session ordinaire de la 5ème phase législative du PAP, tenue en Afrique du Sud du 21 mai au 2 juin, le Parlement algérien a été élu à la présidence du Groupe géopolitique de l'Afrique du Nord au PAP, le Parlement de la RASD à la vice-présidence du Groupe et le Parlement tunisien au poste de rapporteur.