Le chef du mouvement palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, est arrivé mardi au Caire, pour s'entretenir avec des responsables

égyptiens. Le site du mouvement a indiqué que Haniyeh était arrivé au Caire, accompagné d'une délégation du Hamas, à l'invitation des autorités égyptiennes et ce, dans le but de mener des discussions au sujet des développements politiques dans la région.

La délégation du Hamas se compose du vice-président du mouvement, Saleh al-Arouri et des membres du bureau politique : Moussa Abou Marzouk, Izzat al-Rishq, Mohammad Nazal, Rawhi Mouchtaha, Houssam Badran et Zaher Jabarin. Une délégation du Mouvement Fatah se rend, également, mardi, dans la capitale égyptienne, le Caire, pour discuter des moyens de mettre fin à la division palestinienne.