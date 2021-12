Le groupe IVAL annonce une nouvelle offre commerciale sur le IVECO Daily 18 M3 (volume de chargement), mise à disposition via son unité d’assemblage des véhicules IVECO à Ouled Hadadj , wilaya de Boumerdes.

Très convoité sur le marché de l’utilitaire en Algérie, le deuxième plus volumineux et spacieux des IVECO Daily est désormais disponible immédiatement à la livraison sur le réseau IVAL. En ce début de décembre, IVAL propose une offre unique en son genre sur le marché algérien, en effet, la gamme du Daily s’élargit encore pour répondre aux besoins toujours plus nombreux et en constante évolution des entreprises et des professionnels du véhicule commercial en Algérie.

Conçu afin d’offrir les meilleures performances et confort aux utilisateurs, IVECO Daily est réputé comme une véritable invitation à entreprendre. Ses nouvelles technologies de fonctionnement, d’aide à la conduite et à l’opération permettent d’assurer des fonctionnements en toute sécurité et dans un confort accru.

Doté d’un moteur de cycle diesel 4 temps de 2.9 L (146 ch), cette configuration imposante et plaisante dispose d’une panoplie d’assortiments, d’options et d’arrangements pour faire de cet utilitaire un véritable synonyme des mots sécurité et productivité. La performance, la puissance, et une réduction moyenne de consommation en carburant caractérisent généralement la gamme d’IVECO Daily.

Les entreprises et professions libérales, souhaitant acquérir ce véhicule, peuvent également bénéficier d’une offre attractive en matière de financement leasing, formalisée par des loyers avantageux.