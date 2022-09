LG Electronics a annoncé que le plus grand téléviseur OLED du monde, le téléviseur LG OLED evo Gallery Edition, modèle 97G2, sera bientôt disponible à la vente sur les marchés mondiaux. Les dates de lancement spécifiques pour les marchés clés seront partagées dans les semaines à venir. Le 97G2 est doté d'un écran impressionnant de 97 pouces qui exploite la technologie OLED auto-éclairée de LG pour offrir des expériences visuelles immersives à grande échelle. Avec l'arrivée de la plus grande taille d'écran de son histoire, la gamme de téléviseurs OLED 2022 de LG offre désormais des options exceptionnelles de 42, 48, 55, 65, 77, 83, 88 et 97 pouces. Leader incontesté du marché mondial des téléviseurs haut de gamme pendant neuf années consécutives1, LG OLED est devenu le choix de millions de consommateurs dans le monde. Les téléviseurs OLED utilisent des pixels auto-éclairés qui peuvent être allumés et éteints individuellement pour reproduire des noirs parfaits, des couleurs incroyablement naturelles et un contraste infini. Sans rétroéclairage, l'OLED permet de créer des facteurs de forme sans précédent tels que des téléviseurs flexibles et enroulables. À l'IFA 2022, LG à présenter le tout nouveau modèle 97G2 dans le cadre de sa gamme élargie de téléviseurs haut de gamme, qui comprend un nombre croissant de superbes écrans de très grande taille conçus pour des expériences télévisuelles mémorables à domicile. L'entreprise à montrer également la diversité de ses technologies d'affichage de pointe, avec des modèles de ses remarquables gammes de téléviseurs OLED, Micro LED et QNED exposés sur son stand de l'IFA. Selon une récente étude de marché, les téléviseurs OLED représenteront 55 % du marché européen des téléviseurs haut de gamme cette année, et 66 % en 2023. Le rapport prévoit également qu'en 2022, les expéditions mondiales de téléviseurs de plus de 70 pouces atteindront environ 14,9 millions d'unités, pour atteindre près de 17,1 millions d'unités l'année prochaine. Avec son portefeuille de plus en plus large de téléviseurs OLED à grand et très grand écran, LG est bien placé pour continuer à dominer le segment des téléviseurs haut de gamme en Europe et dans le monde. L'une des vedettes de l'exposition IFA de LG, le téléviseur LG OLED evo Gallery Edition de 97 pouces utilise la technologie OLED evo de la société, le processeur α (Alpha) 9 Gen5 AI et des algorithmes d'image avancés pour offrir des images réalistes et une expérience visuelle véritablement immersive et cinématographique. Le modèle de la série G2 de 97 pouces intègre également le Gallery Design de LG, qui offre un look intégré et transparent qui rehaussera instantanément la salle de cinéma domestique la plus luxueuse. Les modèles LG SIGNATURE OLED 8K de 88 pouces (modèle 88Z2) et QNED de 86 pouces (modèle 86QNED99) ont été les vedettes de l'étonnante gamme de téléviseurs 8K de LG à l'IFA. Ces deux modèles ultra-larges combinent une taille impressionnante, la netteté supérieure de la résolution 8K (7 680 x 4 320) et les dernières technologies d'affichage de LG pour rendre le contenu de tout genre plus immersif. Avec plus de 33 millions de pixels OLED auto-éclairés, le 88Z2 présente un niveau de détails étonnant, avec des noirs profonds et sombres, un contraste infini et des couleurs réalistes qui restent vraies sur un large angle de vision. Quant au 8K 86QNED99, il est équipé des technologies Quantum Dot NanoCell et Precision Dimming de LG pour offrir des images nettes et éclatantes sur son impressionnant écran de 86 pouces. L'énorme Micro LED 4K de 136 pouces (3 840 x 2 160) de LG a été également présenté à Berlin. Cette solution innovante de divertissement à domicile présente une qualité d'image de première classe à une échelle spectaculaire, en associant des pixels auto-éclairés de taille micrométrique à un design modulaire.

1. Source : Omdia (en termes d'unités livrées sur une période de 9 ans, de 2013 à 2021) 2. Source : Omdia (https://www.prnewswire.com/news-releases/omdia-transformable-display-market-will-grow-up-to-117-7-million-units-in-2029--301605840.html).