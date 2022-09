Le représentant du Front Polisario à l'ONU et membre de la délégation chargée des négociations, Dr Sidi Mohamed Omar a affirmé samedi que le Front Polisario tendait une main à la paix et tenait un doigt sur la gâchette pour défendre les droits légitimes du peuple sahraoui. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la rencontre qu'il a eu avec l'envoyé personnel du Secrétaire général (SG) de l'ONU, Staffan de Mistura, le diplomate sahraoui a précisé que "le Front Polisario est engagé en faveur d'une paix juste, tout comme il s'engage à défendre, par tous les moyens, le droit du peuple sahraoui à atteindre ses objectifs légitimes pour l'autodétermination et l'indépendance". M. Sidi Mohamed Omar a réaffirmé, dans le même contexte, la disposition du Front à coopérer avec les Nations Unies ainsi qu'avec l'envoyé personnel, en vue de parvenir à une solution pacifique, juste et durable, basée sur le respect total du droit constant et inaliénable du peu ple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Commentant la réaction du Maroc qui a refusé la visite de l'émissaire onusien aux territoires occupés, le diplomate sahraoui qui a dit n'être point surpris a expliqué que cette position s'explique par le constat que fera de visu de Mistura de "l'exaction et l'intimidation que subissent les citoyens sahraouis par les forces de sécurité marocaines". Après avoir rencontré, juillet dernier, les autorités de l'Etat d'occupation marocain, de Mistura effectue une deuxième tournée en vue d'approfondir la concertation avec la partie sahraouie, et soumettra l'ensemble de ses entretiens, sous forme de briefing, au Conseil de sécurité au moment du renouvèlement de la Minurso, a-t-il encore fait savoir. Et de rappeler que de Mistura aura à rencontrer, durant cette tournée, des responsables sahraouis et des représentants de la société civile, avant de visiter des structures de la République arabe sahraouie et achever sa visite par la rencontre du Président sahraoui et SG du Front Polisario, Brahim Ghali.