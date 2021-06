Le Front des Forces Socialistes (FFS) a dénoncé lundi une "offensive abjecte" contre les symboles les "plus emblématiques" de l'unité nationale et de l'histoire de l'Algérie, estimant que l'objectif de ces "attaques méprisables" était de "semer la discorde et la division entre les Algériennes et les Algériens". "Nous assistons ces dernières semaines à une offensive abjecte contre les symboles les plus emblématiques de l'Unité Nationale et de l'Histoire de notre pays", a écrit le FFS dans une déclaration rendue publique, signée par son Premier secrétaire national, Youcef Aouchiche. Citant comme exemple "l'ignoble acte de vandalisme" orchestré contre la statue de Hocine Aït-Ahmed, érigée, à sa mémoire, dans la commune de Ouacif (Tizi Ouzou), le FFS a indiqué que cette "offensive se manifeste par des attaques méprisables et méthodiques contre tout ce qui nous unit, dans l'objectif de semer la discorde et la division entre les Algériennes et les Algériens". Il a ajouté que ces "apprentis sorciers" qui "agissent en pyromanes et qui ont l'habitude de nager dans les eaux troubles", jouent sur "toutes les sensibilités dans l'espoir d'attiser la haine et raviver le spectre de la violence dans le pays". "Ces tristes individus tentent de ramener la grandeur et la profondeur historique légendaire de l'Algérie au niveau des limites de leur entendement mesquin et de leur enfermement sectaire et suicidaire pour s'en prendre aux constantes et aux symboles de notre nation", a déploré le FFS, rappelant que ces symboles historiques "ont hissé l'Algérie au rang de Nation respectée et mondialement reconnue après que l'agression impérialiste de la colonisation française ait tout fait pour l'anéantir et dépouiller son peuple de son histoire et de sa capacité à faire société". Dans sa déclaration, le FFS a souligné aussi que "les attaques contre l'Histoire d'un pays ne sont jamais neutres" et "font partie au même titre que les expéditions militaires génocidaires de l'arsenal de destruction massive contre les peuples", affirmant que "le peuple algérien qui a payé un tribut des plus lourds pour reconquérir sa souveraineté grâce à son unité, à sa vigilance et à l'intelligence de ses symboles de la résistance héroïque, ne saurait laisser les âmes malades, la médiocrité politique et les vassalités à l'Est ou à l'Ouest du monde, mettre en danger sa sécurité".