Sous le Parrainage de Messieurs le Ministre de la Poste et des Télécommunications, le Ministre de la Numérisation et des Statistiques et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Économie de la Connaissance et des Start-Up, EFECTIF Événementiel organise la 1ère édition de DIGIMACT ; Mediterranean Digital Action, un évènement imaginé et conçu à la faveur des Jeux Méditerranéens d’Oran (JMO) mais également dans une vision globale durable. Du 1er au 3 février 2022, au Centre des Conventions d’Oran (CCO), DIGIMACT regroupera toutes les énergies activant dans les métiers du numérique et, notamment de la production de solutions digitales : Data center, fournisseurs d'équipements, startups, développeurs d'applications, fournisseurs d'accès, opérateurs de téléphonie, plateformes de Cloud computing, services internet des objets (IOT), banques et assurances (monétique), agences digitales, clubs scientifiques, gestionnaires d’applications mobiles, en mesure d’apporter une valeur ajoutée à un événement d’envergure internationale tel que les JMO ainsi qu’aux défis qui l’accompagnent. À une époque où l’enjeu de la production de contenus est devenu stratégique, sinon vital, il s’agit aussi d’associer les compétences technologiques avec celles de l’entreprenariat, des sciences, y compris sinon surtout humaines, du patrimoine, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’administration territoriale, de l’information, des arts, de la littérature, du sport, des loisirs, etc.

Pourquoi Oran ? Pourquoi le marketing territorial ?

Oran, deuxième ville du pays, accueille en juin 2022 les XIXe Jeux méditerranéens. Après Alger en 1975, c’est la deuxième fois que l’Algérie abrite cette manifestation inspirée par l’histoire de la Méditerranée, berceau de plusieurs civilisations marquantes et espace géostratégique depuis l’Antiquité à nos jours. Entre les deux, le monde a radicalement changé, passant d’un Millénaire à un autre. D’un côté, l’urbanisation s’est considérablement accrue en tant que modèle dominant d’implantation des populations et des activités. D’un autre, la Révolution numérique a changé radicalement tous les paradigmes de l’économie, de la culture et de la vie quotidienne. Dans cette configuration inédite, d’énormes progrès technologiques ont été accomplis et de nouvelles problématiques sont apparues. Sur le pourtour méditerranéen, la métropolisation connaît une extension phénoménale. Le défi pour les villes est d'attirer les gens, les idées, les créations, les initiatives et les capitaux pour soutenir leur croissance en affirmant leurs potentiels et en valorisant leurs personnalités. Il s’agit d’une véritable concurrence, aussi intense, sinon plus, que celle des produits et services. Ville méditerranéenne par excellence, Wahran El Bahia dispose d’une histoire millénaire et d’une dynamique considérable qui lui permettent d’envisager une telle démarche. Pour elle, les Jeux Méditerranéens peuvent devenir le point de départ d’une démarche de marketing urbain soutenue par le digital, laquelle pourrait ensuite inspirer les autres villes algériennes.

Un programme polyvalent et personnalisé

DIGIMACT propose une appropriation vivante de la thématique de sa première édition : « Le digital au service du Marketing territorial et urbain, à l’ère des Jeux Méditerranéens ». Ceci en établissant un lien actif entre les processus de digitalisation et les démarches de marketing territorial et urbain dont l’évènementiel constitue l’un des leviers. Un programme riche en animations, conférences, workshops, panels accompagnera l’exposition, notamment des espaces de networking B to B avec des professionnels IT algériens et internationaux pour partager retours d’expériences et meilleures pratiques et échanger sur les processus de la transformation digitale et leurs modalités. Il est temps de repenser nos villes. Temps d’actualiser nos savoirs et nos pratiques. Temps de rapprocher les citoyens, les décideurs, les opérateurs économiques, la société civile, les urbanistes, architectes, scientifiques et créateurs. Temps de fédérer les énergies, les espoirs, les compétences et les talents qui ne manquent pas autour d’une vision globale fondée sur l’analyse des grands défis de demain et autour de toutes formes d’innovation technologique potentiellement favorables au développement durable et au bien-être des citoyens et citoyennes. Le monde nous montre que ceux qui réussissent sont ceux qui ont su allier la maîtrise technologique à l’esprit de leur patrimoine historique. C’est pourquoi DIGIMACT se veut un rendez-vous éminemment technologique mais aussi profondément culturel et humain. Ce n’est donc pas par coquetterie que ses conférences ont été intitulées halqates numériques et ses ateliers diwans numériques tandis que son comité a choisi de se nommer Tagemaat Digimact. C’est dans l’alliance entre technologie numérique et personnalité culturelle que le génie algérien contemporain pourra s’épanouir. Dans l’ancrage aussi du virtuel dans le territoire national à ses différentes échelles. Le digital au service du marketing territorial et urbain est une manière à la fois rationnelle et passionnante d’enclencher une telle dynamique et, aussi, de contribuer à rentabiliser les Jeux Méditerranéens dans une perspective d’avenir.