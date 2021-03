Cette réunion qui se tiendra en visioconférence prévoit l'intervention du chef de la Manul, Jan Kubis et celle du président du comité du Conseil de sécurité chargé de la question des sanctions contre la Libye, T. S. Tirumurti.

Une séance de débats est prévue à la suite de ces interventions. Il s'agira également, lors de cette rencontre, de faire le point sur le mécanisme de suivi du cessez-le-feu en vigueur en Libye depuis le 23 octobre 2020.

D'autre part, la résolution du Conseil de sécurité 2526 autorisant des représentants des Nations unies à inspecter des navires suspectés de violer l'embargo sur les armes en Libye ne sera plus en vigueur dès le 5 juin prochain.

L'autorisation d'inspecter des navires suspectés de trafic d'être humains et de contrebande, en vertu de la résolution 2546 du Conseil de sécurité, expirera, quant à elle, le 3 octobre prochain. De même que le mandat de la Manul touchera officiellement à sa fin le 15 septembre 2021.

L'organisation des élections présidentielles du 24 décembre 2021 et le départ des forces étrangères et des mercenaires étrangers figurent aussi parmi les préoccupations du gouvernement intérimaire libyen et des membres du Conseil de sécurité.