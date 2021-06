L'agenda de ces travaux auxquels participe le sénateur et membre du PA Abdelkarim Korichi portent notamment sur la réunion des commissions permanentes du PA, des commissions spécialisées ainsi que la réunion de l'instance du Bureau et de l'assemblée générale, a précisé la même source.

M. Kourichi a pris part également à la réunion sur la Palestine durant laquelle il a réaffirmé la position constante de l'Algérie et non négociable envers la cause palestinienne juste.

A cette occasion, il a condamné les violations de l'occupant palestinien et ses desseins colonialistes , soulignant le droit du peuple palestiniens frères dans l'établissement d'un Etat indépendant avec El Qods pour capitale.

Lors de sa participation à une réunion d'urgence du PA consacrée au sujet de l'immigration clandestine en réponse au communiqué émis par le Parlement européen (PE) concernant son différend entre le Maroc et l'Espagne, le Conseil de la nation "a émis des réserves sur des paragraphes du projet de résolution concernant le différend maroco-espagnol".

A ce propos, le Conseil de la nation a souligné la nécessité '"de mettre les institution d'action arabe commune à l'écart des questions qui peuvent être résolues dans un cadre bilatéral et de promouvoir le rôle du PA dans la défense des questions et espoirs arabes".

Dans ce cadre, le député Kourichi a proposé "l'organisation d'une rencontre avec le Parlement européen consacrée à la résolution des différends entre les deux institutions parlementaires en discutant toutes les questions intéressant les deux parties, y compris les questions de différend en vue d'établir des mécanismes de coopération et des voies d'action plus sages et réalistes aux mieux des intérêts des peuples des deux régions".

Par ailleurs, le PA a rendu public un communiqué sur les élections législatives du 12 juin, les qualifiant de "halte importante dans l'exercice démocratique", saluant la participation active de plusieurs partis et listes indépendantes à la lumière de la nouvelle constitution et le nouveau régime électoral".

Le PA a félicité l'Algérie, peuple, dirigeants et gouvernement, pour la réussite de cette échéance importante, louant la capacité de l'Algérie de surmonter tous les défis sous la direction judicieuse du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.