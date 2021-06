"Le Conseil constitutionnel organise une journée d'études et des ateliers de formation au profit de ses cadres, ses fonctionnaires et ses agents, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action arrêté conformément aux instructions et directives du Président du Conseil, M. Kamel Feniche, visant à former et à renforcer les capacités du personnel du Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de la nouvelle loi relative au régime électoral", précise le communiqué.

Par ailleurs, ajoute la même source, "les ateliers de formation porteront sur les modalités pratiques d'exécution et d'exploitation du programme informatique de traitement des données des dites élections, conçu à cet effet par les services du Conseil".