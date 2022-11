Les travaux du 12ème congrès de la Fédération arabe des travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie (FATPMC) se sont ouverts dimanche à Skikda en présence de figures syndicales de l'Algérie et de pays arabes sous le slogan "le dialogue social pour la concrétisation du marché arabe commun".La cérémonie d'ouverture de ce congrès de deux jours a eu lieu dans la commune touristique de Filfila en présence du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, du secrétaire général de la FATPMC, Imad Hamdi, du secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines, de l'inspecteur général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, de directeurs généraux de sociétés nationales du secteur de l'énergie, des mines et de la chimie ainsi que de près de 100 délégués d'organisations syndicales de 17 pays arabes.

Les participants au congrès qui se tient pour la première fois en Algérie depuis la création de cette fédération aspire à trouver des mécanismes de travail commun pour rassembler les forces ouvrières arabes du secteur de l'énergie, des mines et de la chimie et à concrétiser le marché arabe commun par le dialogue social à l'heure des nouveaux défis.