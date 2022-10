Le 16e Salon International de l'Optique et de la Lunetterie "SIOL'ALGERIE", se tiendra du 10 au 12 novembre prochain, ont annoncé samedi les organisateurs dans un communiqué.

Placé sous le parrainage des ministres de l'Industrie Pharmaceutique et de la Santé, cette manifestation représente un "carrefour d'échanges" où se conjuguent à la fois santé, technicité, performance et mode.Le Salon qui permet d'éclairer sur ce qui se produit en Algérie dans le domaine de l'optique ainsi que sur les innovations, constitue aussi, grâce aux rencontres entre professionnels nationaux et étrangers, un lieu d’échange d'expériences sur les différentes offres, selon les organisateurs.Il s'agit aussi d'un rendez vous annuel où se croisent fabricants de verres, laboratoires, représentants de marques internationales et distributeurs.