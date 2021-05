La 1ère édition du concours ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE vient de se clôturer à la suite d’un processus de vote innovant (Enquête nationale, Sondage Digital, Test produits) étalé sur plus de 6 semaines, permettant aux consommateurs de choisir et d’élire leurs produits préférés. 51 lauréats se sont distingués respectivement dans 55 catégories de produits de grande consommation, notamment les Produits de Consommation Emballés, les Produits Alimentaires, Santé et Beauté, Soins Personnels, etc. Plus de 9000 consommateurs ont participé au concours cette année notamment à travers l'application ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE MAGHREB ce qui en fait la plus grande enquête sur les produits de consommation en Algérie de par la taille du panel interrogé ou de la diversité des univers de consommation. Une campagne de sensibilisation pour promouvoir l’utilisation de l’application a eu lieu à travers les médias traditionnels mais également à travers un partenariat avec Chahrazad Kracheni, une actrice et influenceuse qui nous a ainsi permis d’expliquer notre démarche et notre méthodologie au grand public. Avec une audience de plus de 1,5 millions d'abonnés, les résultats de cette enquête sont attendus par toutes et tous. Cette étude est menée de manière indépendante par l’Institut IMMAR, bureau d’étude fondé en 2001 et membre de l’association internationale Esomar. Le concept est simple : donner la parole aux consommateurs.

Une efficacité prouvée après plus de 35 années de présence (1987) dans plus de 40 pays.

A titre d’exemple, en Tunisie, près de 7 consommateurs sur 10 font confiance au label Élu Produit De l’Année et considèrent qu’il représente une incitation à l’achat. Un score qui reflète bien sa force après seulement 6 années de présence sur le marché tunisien.

Le logo « ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE » a avant tout été créé pour donner la parole auxconsommateurs, les seuls vrais experts en matière de produits de grande consommation. Il leur permet également de repérer les nouveautés en magasin tout en profitant des recommandations de consommateurs comme eux, ayant évalué les produits. Un atout pour les distributeurs

Élu Produit de l’Année se positionne comme une interface de recommandation entre les industriels, les distributeurs et les consommateurs. Les mises en avant en magasin concourent à cet objectif et sont un outil promotionnel de succès pour les produits lauréats.