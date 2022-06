Shenzhen, Chine, le 7 juin 2022 -realme, la sixième marque de smartphones au monde, vient de lancer les GT NEO 3 et GT NEO 3T. Le GT NEO 3 offre des fonctionnalités haut de gamme avec un design unique inspiré des courses automobiles. Les fans adoreront la technologie de charge rapide de 150 W, des performances puissantes avec la plate-forme mobile Dimensity 8100, avec un processeur d'affichage indépendant. En conséquence, le realme GT NEO 3 offre une expérience mobile holistique à un prix convenable à partir de 649,99 USD (variante 8+256G), et à 749,99 USD pour sa version à charge rapide 150W (12G+256G). Par ailleurs, le GT NEO 3T, dont le prix commence à 469,99 USD (8+128GVariant), est doté d'une fonction de charge de 80W, qui offre la meilleure expérience de charge du segment, associée au processeur Snapdragon 870. En outre, realme a récemment lancé son premier magasin phare mondial haut de gamme en Inde le 1er juin, offrant une expérience véritablement immersive avec une gamme complète de smartphones realme et de produits AIOT, y compris la série GT NEO 3. Avec l'ouverture du premier magasin phare haut de gamme au monde en Inde, realme a pour ambition de défier le statu quo dans sa quête des meilleures technologies, de l'innovation en matière de design et de la durabilité.

GT NEO 3 - Boostez votre vie avec la transcendance.

Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes, notamment les utilisateurs en déplacement, trouvent que recharger fréquemment la batterie retarde leurs activités quotidiennes et ralentit leur rythme de vie. En comprenant les besoins de ses fans, le GT NEO 3 est équipé d'une technologie de charge rapide unique qui utilise une charge super rapide de 150W et une batterie massive de 4500mAh. Grâce à cette innovation, les utilisateurs peuvent désormais charger leur téléphone à 50% en seulement 5 minutes et à 100% en 15 minutes. Dans ce contexte, les fans n'ont pas à se préoccuper des questions de sécurité, puisque le GT NEO 3 a reçu la certification TÜV Rheinland pour le Safe Fast-Charge System. Avec 38 couches de protection de sécurité et une puce de sécurité de charge MCU dédiée, l'appareil offre un haut niveau de sécurité. En outre, le GT NEO 3 a une capacité de batterie d'au moins 80 % après 1600 cycles complets de charge et de décharge, soit deux fois la norme industrielle, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.En ce qui concerne l'écran, le GT NEO 3 dispose d'un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les joueurs assidus seront également impressionnés par le processeur du GT NEO 3, qui offre une fréquence d'images plus élevée avec une consommation d'énergie moindre et la nouvelle réponse tactile de 360 Hz. De plus, les utilisateurs pourront profiter d'expériences visuelles extraordinairement authentiques, détaillées et réalistes, même en plein soleil, grâce à la capacité à afficher 1,07 milliard de couleurs à travers son écran lumineux.Le GT NEO 3 a été conçu de main de maître pour être à la fois tendance et fonctionnel, permettant aux utilisateurs de mieux s'exprimer. Pour raccourcir le menton, le smartphone utilise la nouvelle génération de puce sur le processus d'emballage plastique, également utilisée sur l'iPhone. En conséquence, les bords du GT NEO 3 sont très étroits et un trou central se fond dans le corps du téléphone, créant la beauté de la symétrie et un meilleur aspect plein écran pour la première fois sur un appareil Realme.Parallèlement, le GT NEO 3 est le premier lot de smartphones à être équipé de la plateforme mobile phare Dimensity 8100 de MediaTek. La puce, qui est basée sur le processus de fabrication de 5 nm de TSMC, comporte huit cœurs tournant à 2,85 GHz et, combinée à la technologie HyperEngine 5.0, elle est 25 % plus économe en énergie que les puces Dimensity de la génération précédente.Le realme GT NEO 3 est le premier smartphone de realme à être équipé d'un processeur d'affichage dédié afin de booster les performances d'affichage des jeux mobiles populaires . Ce processeur d'affichage dédié optimise les couleurs et la clarté pour un taux de trame élevé et constant. Cela signifie que le GT NEO 3 peut réduire le flou de mouvement et les saccades involontaires tout en améliorant chaque trame de jeu jusqu'à 100%, garantissant une expérience de jeu fluide et une fluidité graphique. Parce que nous utilisons un processeur d'affichage spécialisé pour traiter ces opérations indépendamment, le GT NEO 3 est capable d'effectuer une interpolation de la fréquence d'images tout en améliorant l'efficacité énergétique jusqu'à 22 %.En plus, le GT NEO 3 est équipé de la plus grande surface de refroidissement de l'histoire de realme, qui offre le niveau de refroidissement d'une tablette. realme a stratégiquement redessiné la disposition et les matériaux utilisés pour maximiser sa surface de refroidissement et sa capacité de dissipation de la chaleur. Avec une surface de refroidissement totale de 39 606 mm², il s'agit de la plus grande surface de refroidissement pour smartphone que nous ayons jamais fabriquée, soit une augmentation de près de 7 % de la taille par rapport au système précédent.Par rapport aux prédécesseurs realme flagships , le realmeGTNEO 3 a conservé la taille de la chambre à vapeur en acier inoxydable à 4 129 mm² pour garantir l'efficacité de la dissipation de la chaleur. La coque arrière en alliage de cuivre rend le téléphone plus frais dans la main, ce qui apporte aux utilisateurs une expérience de fraîcheur sans précédent.Le dos de la GT NEO 3 s'inspire de la course automobile. Il s'inspire de l'histoire vraie du légendaire pilote Carroll Shelby qui, en 1965, a peint des bandes de course sur une voiture de sport haut de gamme pour exprimer sa passion pour la vitesse et sa conviction de réécrire l'histoire. En conséquence, la GT NEO 3 arbore des bandes de course à l'arrière des téléphones en trois coloris : Nitro Blue, Sprint White et Asphalt Black, qui sont imprimées en offset avec une méthode de transfert d'encre de 5 microns. Le GT NEO 3 conserve son système à trois caméras, qui utilise le même capteur que le GT 2 Pro. En particulier, la caméra primaire utilise un capteur Sony IMX 766 de 50 MP. Les deux autres caméras sont une caméra ultra grand-angle de 119° avec une résolution de 8 MP et un objectif macro de 4 cm avec une résolution de 2 MP. En outre, le nouvel algorithme innovant Night Falcon Engine de Realme peut améliorer la luminosité, la clarté de l'image et le rapport de bruit de n'importe quelle image, les rendant plus dynamiques même dans des conditions de faible luminosité.

-GT NEO 3T - leader du segment

D'autre part, les fans sont aussi excités lorsque realme sort le GT NEO 3T en même temps que le GT NEO 3. Le produit présente un design de haute couture inspiré du drapeau de course en deux couleurs : Dash Yellow et Drifting White.Le GT NEO 3T est équipé d’un processeur de pointe préféré des modèles de luxe, le Snapdragon 870 5G. Avec 8 cœurs de CPU intégrés à l'intérieur, le processeur permet à l'appareil de s'adapter à tous les types d'utilisateurs, notamment pour travailler, étudier, se divertir et, principalement, pour jouer à des fréquences élevées. Cette puce est fabriquée à l'aide d'une technologie 7nm, ce qui permet d'augmenter considérablement les performances et de permettre la connectivité 5G. Le Snapdragon 870 est 10 % plus puissant que le Snapdragon 865 et 3 % plus puissant que le Snapdragon 865+, ce qui se traduit par d'excellentes performances au niveau des tâches et une expérience de jeu fluide. Grâce à ses puces phares, le GT NEO 3T devient un appareil indispensable pour les jeunes étudiants et les employés de bureau qui apprécient les performances et l'expérience.Le GT NEO 3T est le smartphone à charge rapide le plus rapide du segment, avec une charge SuperDart de 80W et une batterie massive de 5000mAh. Comparé au GT NEO 2T, le GT NEO 3T a été considérablement amélioré par rapport à la vitesse de charge rapide de 65W du premier, apportant une plus grande efficacité de charge et une décharge plus sûre.En ce qui concerne l'écran, le GT NEO 3T dispose d'un écran AMOLED E4 de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full-HD+. Par rapport au taux de rafraîchissement classique de 60 Hz, le taux de 120 Hz offre un affichage plus fluide sans bavures, ce qui permet un fonctionnement instantané. En outre, le GT NEO 3T a une luminosité de pointe de 1300nit, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de leur téléphone même sous la lumière directe du soleil.Comme le GT NEO 3, le GT NEO 3T est équipé d'une triple caméra AI, à savoir une caméra primaire de 64MP, un objectif ultra-large de 119° et un objectif macro de 4cm. Le smartphone est également équipé du mode Street Photography, l'une des récentes innovations de realme en matière d'appareil photo. Ainsi, le GT NEO 3 et le GT NEO 3T sont tous deux équipés de technologies de pointe, de puces phares, d'un processeur de haute qualité et d'un design très tendance, répondant aux divers besoins des utilisateurs. Ils véhiculent l'esprit de vitesse et de modernité, incarnant un "train express" qui emmène les utilisateurs se téléporter dans le futur à des prix abordables.

Le realme GT NEO 3 sera disponible sur AliExpress le 27 de ce mois. Restez à jour.