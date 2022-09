La technique de radiothérapie la stéréotaxique intra et extra crânienne a été lancée, lundi à Annaba, au niveau du CHU de la wilaya, où trois patients souffrant respectivement de tumeurs pulmonaires, métastase cérébrale et métastases osseuses, ont pu recevoir ce traitement, selon le communiqué du ministère de la Santé. La technique de la stéréotaxie est "un grand pas franchi en médecine", indique le même communiqué, étant une technique moderne et développée avec une haute précision qui permet de délivrer une dose précise sur la cible visée tout en préservant les tissus sains adjacents de façon générale. Le traitement avec cette technique s'étend généralement sur 3 ou 5 séances de 15 à 20 minutes chacune. Il convient de noter qu'avant la mise en place de cette technique, plusieurs intervenants ont bénéficié de formations qualifiantes, il s'agit de médecins, de physiciens et de techniciens, accompagnés d'équipes médicales venant de l'hôpital public d'Ottawa au Canada.