Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu samedi à Baghdad par le président irakien, M. Barham Salih, a qui il a remis un message écrit du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a ndiqué un communiqué du ministère."Dans le cadre de sa visite de travail à Baghdad, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M.Ramtane Lamamra, a été reçu, aujourd'hui au Palais de la Paix, par le président de la République d'Irak, M.Barham Salih", lit-on dans le communiqué.A cette occasion, M. Lamamra a remis au Président irakien "un message écrit de son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, et lui a transmis ses sincères salutations, lui faisant part de sa volonté de poursuivre le processus de renforcement des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays frères et de soutenir mutuellement leurs sécurité et stabilité".De son côté, le président Barham Salih s'est félicité de la profondeur des relations bilatérales fraternelles et de la coordination entre les deux pays à la lumière de la convergence de leurs positions sur l'ensemble des questions régionales et internationales.