Dans un communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), le MAE sahraoui a appelé, jeudi, le Maroc à tourner la page de la politique expansionniste, soulignant que toutes ces pratiques ne vont détourner ni les Sahraouis de leur lutte ni le monde de l'origine du conflit au Sahara Occidental.

Le communiqué a rappelé "le rejet par le monde de l'annonce par l'ex président américain, Donald Trump de la souveraineté présumée du Maroc sur le Sahara Occidental".

Ce que mène le Makhzen dans les villes sahraouies occupées constitue "un crime continu", à travers la militarisation du territoire, le maintien du siège imposé aux domiciles des civils et défenseurs des droits de l'Homme, des pratiques abusives, de la torture et du bafouement des droits, citant le cas des familles de la militante sahraouie Soltana Kheya et du détenu Mohamed Lamine Haddi.