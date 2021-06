Le gouvernement slovène a annoncé mardi que l'état de pandémie, décrété en octobre dernier, ne serait pas prolongé. "La situation épidémiologique en Slovénie est favorable, grâce à tous ceux qui ont respecté les mesures et décidé de se faire vacciner", a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maja Bratusa, lors d'une conférence de presse. Le gouvernement continuera à aider les institutions de protection sociale et à fournir des fonds pour des emplois supplémentaires, tandis que les employés continueront à avoir droit à des primes pour le travail dans des conditions difficiles, a assuré Mateja Ribic, la secrétaire d'Etat du ministère du Travail, de la famille, des affaires sociales et de l'égalité des chances. Toutefois, la prolongation mensuelle automatique de l'exercice des droits sur les fonds publics cesse, a ajouté Mme Ribic. Les fonctionnaires ne recevront plus de primes à hauteur de 65% de leur salaire. Les professionnels du secteur de la santé et des services sociaux qui travaillent en contact direct avec les patients recevront toujours une prime de 30% de leur salaire de base. Il est toujours nécessai re de prévoir 10 mètres carrés par personne lors d'événements sans sièges fixes, une distance de trois mètres entre les tables et un taux d'occupation maximal de 75% des logements. Les responsables gouvernementaux recommandent que les activités se déroulent à l'extérieur, tandis que les espaces intérieurs doivent être régulièrement ventilés. Les masques de protection sont toujours obligatoires dans les espaces publics fermés. Dimanche, seuls 24 cas avaient été confirmés en Slovénie, ce qui constitue le plus faible nombre depuis août 2020. Au total, 122 personnes ont été hospitalisées, dont 40 en soins intensifs. La moyenne des cas quotidiens sur sept jours a diminué de 15 pour atteindre 132. Jusqu'à présent, 552.551 Slovènes ont été entièrement vaccinés, ce qui représente 26,3% de la population, selon l'Institut national de la santé publique.