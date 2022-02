Quatre oeuvres récentes de réalisateurs algériens ont été retenues pour ce cycle en plus d'un film du cinéaste américain Stanley Kramer, "La théorie des dominos", sorti en 1977.

Le programme de la cinémathèque propose la projection de "Le sang des loups" de Ammar Sifodil, une enquête sur le trafic de drogues, d'armes, d'antiquités et d'œuvres d'art, "Paysage d'automne", un thriller où s'entremêlent enquêtes policières et journalistiques réalisé en 2019 par Merzak Allouache, et de "Parkour(s)" de Fatma Zohra Zamoum.

Le tout récent film documentaire "Body + Art" réalisé par Fatma Zohra Zamoum, sur les initiateurs du "Body Art" en Autriche et en Allemagne dans les années 1960, sera également à l'affiche de ce cycle.

Les organisateurs prévoient pour ce programme trois projections quotidiennes.