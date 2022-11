Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la série de conférences intellectuelles et d'hommages intitulée "des érudits et des références", des enseignants et des prêcheurs ont évoqué dans leurs interventions "le parcours du défunt et son engagement en faveur de la modération et du juste milieu", en contribuant à l'enrichissement de la Da'wa islamique.

Les participants ont mis en avant "la sagesse, la tolérance et la modestie de l'éminent cheikh", des qualités qui l'ont habilité à être "un des savants et théologiens de l'Algérie".

Ils ont aussi loué la capacité du défunt à convaincre son auditoire par l'art oratoire dont il maitrisait, en suivant la voie des ulémas algériens, au service de l'Islam, le qualifiant d'éducateur et de réformateur versé dans les sciences islamiques qui a voué sa vie au service de la nation.

Lors de cette conférence, plusieurs témoignages ont été apportés sur la vie du défunt pour mieux connaître la personnalité et les qualités louables et nobles du cheikh.