La pièce théâtrale "Mizane el houb", présentée par la troupe de l’association "les Sept arts" de Tlemcen, a fait un tabac auprès du public nombreux, présent dans la soirée de samedi à la maison de la culture "Abdelkader Alloula". Ecrite et mise en scène par Mourad Yahla, un des pionniers du 4ème art tlemcenien et interprétée superbement par le trio Diboune Benamar, Mokrani Salim et la jeune première Bouchra Hidayate, la pièce, à la fois dramatique et humoristique, traite d’un problème social, celui des différences sociales et leurs impacts sur les mariages. Djelloul, pêcheur et poissonnier de son état est follement épris de Sarah, une jeune avocate issue d’une famille riche. Le père de sa dulcinée, Ammi Slimane, refuse toute idée de mariage, malgré l’histoire d’amour qui lie les deux personnes depuis l’enfance. La différence de leurs niveaux d’instruction et social séparent ainsi les deux familles. Le public nombreux, venu assister au dernier-né de cette troupe, a longuement ovationné les comédiens pour leur prestation et leur jeu de scène. De nombreux spectateurs ont demandé aux responsables de l’association de reprogrammer cette pièc e, durant les soirées du ramadhan. L’association "les Sept arts" active depuis des années sur les planches de Tlemcen. Ses productions connaissent, à chaque fois, un franc succès de par les thèmes traités comme les fléaux sociaux notamment "El Harga" (migration clandestine), abordés avec humour et dérision.