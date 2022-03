La moudjahida Fatiha Zemmouchi est un symbole de la lutte de la femme algérienne contre le colonialisme français, avec ses sacrifices et ses actes héroïques à la fois comme fidaï dans la ville d’Oran et combattante dans les maquis. Née en 1938 à Mascara et fille du savant Saïd Zemmouchi, membre de l’association des oulémas algériens, la moudjahida a consacré sa vie, depuis son enfance, à la lutte et à la résistance contre le colonialiste français. Elle représente l’exemple de la femme attachée à la cause nationale, fortement influencée par son environnement familial empreint de nationalisme. Après une scolarisation dans les cycles primaire et moyen qu’elle a passée au quartier mythique de Mdina Jdida, elle a rejoint le Collège moderne des jeunes filles (Lycée Lotfi, actuellement) pour suivre des études secondaires, avant de répondre à l’appel du Front de libération nationale (FLN) pour la grève du 19 mai 1956. Mme Zemmouchi relate cette période à l’APS: "nous étions cinq ou six filles algériennes dans cet établissement éducatif, dont Bedra Baka, Aouïcha Zelmat, Houaria Bensalah. Nous distribuions les tracts de l’appel à la grève afin qu’il trouve un large écho dans les milieux des étudiants et élèves algériens. Nous avons répondu à l’appel du FLN et arrêté les études, mais après la grève nous avons toutes été expulsées du lycée". L’expulsion du lycée n’a pas affecté Fatiha Zemmouchi plus que jamais décidée à prendre part à la lutte armée contre le colonialiste français. Elle a entamé les contacts avec les militants du FLN pour l’aider à rejoindre le maquis. Son vœu fut exaucé lorsqu’elle a été chargée par le moudjahid Ahmed Benalla, dit "Si Bouzid" qui supervisait les réseaux du Fida à Oran avec le jeune Chahid Ali Cherfaoui, de l’aider à exécuter des opérations de fida, couronnées de succès. Elle était chargée du ravitaillement, puis a appris les soins infirmiers auprès du défunt docteur Mohamed Seghir Nekkache. En compagnie du chahid Ali Cherfaoui, Fatiha Zemmouchi a participé à quatre opérations de fida réussies. Sur décision de Hadj Benalla, Fatiha Zemouchi a été mutée au centre de commandement de la révolution d’Aïn Tedles, à Mostaganem, où elle a appris le maniement des armes à feu en cinq jours seulement. Fatiha Zemmouchi fût arrêtée en 1956, en compagnie de plusieurs moudjahidine et moudjahidate, notamment Khadidja Khatir, Amaria Oudrighi, Kebdani Fatima et Ahmed Latrache Senouci.