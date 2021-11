La maison offerte par Diego Maradona à ses parents, deux BMW et une lettre du défunt leader cubain Fidel Castro ont été intégrées au lot de biens du footballeur qui seront mis aux enchères le 19 décembre, selon une décision de justice citée par la presse argentine. Les enchères en ligne auront lieu avec l'accord des héritiers du vainqueur de la Coupe du Monde 1986, à la mémoire duquel un hommage est prévu le 25 novembre. Véhicules, propriétés immobilières et objets personnels seront mis en vente sur décision de la juge Luciana Tedesco. Les biens ayant une valeur affective comme les maillots offerts par d'autres joueurs aux obsèques du footballeur seront exclus des enchères. La lettre signée Fidel est née de l'amitié entre l'ex-leader cubain et Maradona, alors que ce dernier séjournait sur l'île des Caraïbes pour tenter de surmonter ses addictions, qui lui ont fait à deux reprises frôler la mort. L'une des deux voitures BMW arbore la signature du "Pibe de oro" (gamin en or) gravée sur le parebrise, avec une mise à prix de 165.000 dollars. La maison offerte p ar Maradona à ses parents se trouve dans le quartier de Villa Devoto à Buenos Aires. Une société immobilière lancera bientôt un appel d'offres pour des sites web se trouvant n'importe où dans le monde. Les gains générés par cette vente seront utilisés pour payer les dettes et les dépenses du champion et ne seront pas répartis entre les héritiers.