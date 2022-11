Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a affirmé, hier à Alger, que toutes les politiques et programmes nationaux s'étaient intéressé à résoudre le phénomène de l'obésité et œuvraient à en limiter la prévalence.

Le ministre qui présidait l'ouverture des travaux du 1er congrès de la Société algérienne d'obésité et maladies métaboliques a souligné que "la mise en place d'un plan d'action, d'une stratégie, des politiques et des programmes pour juguler cette maladie et réduire sa prévalence est au centre des préoccupations nationales".

A ce propos, Saihi a mis l'accent sur "la nécessité de promouvoir une alimentation saine en vue d'une prévention contre les facteurs d'obésité".

D'après une étude faite par le ministère de la Santé ciblant des personnes âgées entre 18 et 69 ans, deux femmes sur trois et un homme sur deux souffrent de surpoids, a expliqué le ministre, rappelant les dernières statistiques faisant état de 12 à 14 % d'enfants entre 0 et 5 ans atteints de cette maladie.

L'obésité est une maladie due à l'adaptation au changement du mode de vie et à bien d'autres facteurs alimentaire, génétique et alimentaire susceptibles de le développer, a-t-il encore dit.

Par ailleurs, Saihi a cité le rapport de la commission de l'OMS étudiant les habitudes alimentaires a prouvé que les facteurs alimentaires jouent "un rôle important" dans l'apparition des différentes maladies chroniques, entre autres l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers qui sont à l'origine de la mortalité précoce dans les pays développés.