La ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangoush, a affirmé, mardi, à Doha au Qatar, que "la Libye vit aujourd'hui une nouvelle réalité à travers une autorité exécutive unifiée qui assume ses responsabilités", réitérant son appel "au retrait de tous les mercenaires étrangers de la Libye". "L'autorité exécutive unifiée qui assume ses responsabilité à travers

tous les territoires libyens, veille à promouvoir la paix et à résoudre les différends par le dialogue et préparer les prochaines élections", a souligné Mme Al-Mangoush dans son intervention à la réunion consultative extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères, tenue à Doha. Al-Manqoush a passé, en outre, en revue l'initiative de stabilisation de la Libye, qui repose sur la pleine mise en œuvre du cessez-le-feu et un calendrier clair et pratique pour la sortie des mercenaires et des forces étrangères du pays, en plus de l'ouverture de la route côtière et d'unification de l'armée et d'autres institutions souveraines".

Elle a mis en avant, à ce propos, " la nécessité de promulguer la législation nécessaire pour mettre en œuvre la f euille de route et de

mettre en place un mécanisme clair pour faire pression sur ceux qui entravent la feuille de route et les résolutions internationales". La cheffe de la diplomatie libyenne a exprimé, par ailleurs, "ses remerciements à tous les pays pour avoir soutenu le Conseil présidentiel et le Gouvernement d'unité nationale".