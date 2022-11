Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a affirmé, samedi à Alger, que la jeunesse algérienne était appelée à poursuivre la marche d'édification et du développement pour porter haut la voix de l'Algérie dans les fora internationaux. Lors d'une conférence internationale virtuelle intitulée:"Centralité de la jeunesse dans la renaissance des nations : résistance, libération et construction...Cas de l'Algérie" organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) sous le slogan "Fiers de notre histoire, nous construisons notre avenir", M. Goudjil a rappelé les luttes et les sacrifices de la jeunesse durant la guerre de libération nationale et son rôle dans le recouvrement de la souveraineté nationale. "La jeunesse d'aujourd'hui est appelée à poursuivre la marche d'édification et de développement pour porter haut la voix de l'Algérie dans les fora internationaux", a-t-il soutenu. La création du CSJ, un engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, constitue "un véritable tremplin pour garantir la contribution des jeunes tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, à la concrétisation de la croissance, du progrès et du développement dans le processus de l'Algérie nouvelle", a souligné Goudjil. Pour sa part, le conseiller du président de la République chargé des archives nationales et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a salué la création du CSJ et de l'Observatoire national de la société civile, deux institutions qui viennent "consacrer la contribution de la jeunesse pour accomplir le rôle qui lui incombe dans la renaissance du pays d'une part et la préservation de son histoire, son identité et sa mémoire collective d'autre part".Il a appelé, dans ce sens, les responsables du CSJ à "œuvrer de concert pour mettre en place un plan intégré permettant de transmettre la mémoire à la jeunesse d'aujourd'hui". Pour ce faire, "tout un chacun est appelé, notamment les spécialistes dans ce domaine, à participer afin de mettre en lumière les hauts faits du passé et de préserver la mémoire des chouhada, et ce, dans le souci de permettre aux jeunes de se lancer sur la bonne voie pour l'édification de l'Algérie nouvelle". De son côté, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, a affirmé, en marge des travaux de la conférence, que "le CSJ entend accomplir son rôle visant à accompagner les jeunes en tant qu'acteur principal dans la dynamique enclenchée dans l'Algérie sur différents plans". Il a mis en avant, dans ce sens, les activités organisées par le CSJ concomitamment à la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution de libération, dont l'organisation de cette manifestation qui se veut l'occasion pour inciter les jeunes à porter le flambeau de l'édification de l'Algérie de demain. "Le CSJ, une institution placée sous la tutelle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, œuvre à s'ériger en porte-voix des jeunes algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays", a-t-il dit, soulignant que "l'action est en cours pour mettre en place une base de données des compétences algériennes à travers le monde, et ce, dans le but d'asseoir des passerelles de coopération avec toutes les compétences en mesure de concourir à l'édification du pays".