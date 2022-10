Le confort ne devient plus un luxe grâce à LG ELECTRONICS ALGERIE, avec son nouveau modèle de lave-vaisselle. Celui-ci allie design, technologie de pointe et haute performance afin d’offrir un certain standing à ses consommateurs. Le géant sud-coréen de l’électroménager est le chef de file de l’innovation, en développant de nouvelles technologies et produits tel que le LG QuadWash, un lave-vaisselle premium avec son design élégant et harmonieux. Sa finition en acier s’intègre parfaitement à tous les styles de cuisines et garantit un entretien facile et durable. Ainsi ses boutons de commandes et son affichage numérique en micro LED facilitent grandement le choix des paramètres.

-Un nettoyage impeccable du premier coup

La technologie QuadWash est une exclusivité de LG qui offre une couverture de lavage maximale et en profondeur dès le premier lavage. Celle-ci utilise quatre bras de lavage multidirectionnels et des jets d’eau à haute pression sur 360°. Le lave-vaisselle LG QuadWash est pourvu de nombreuses fonctionnalités, parmi elles la technologie à vapeur TrueSteam™ faite à partir d’une eau en ébullition, soit plus de 100°. Ainsi la vapeur générée par l’eau contribue à stériliser et à éliminer 99.9% des bactéries et des germes. Les particules d’eau pures transformées en vapeur aident à réduire 30 % de la formation de calcaire pour une vaisselle étincelante. D’ailleurs la TrueSteam® détrempe et détache les aliments collés avant la phase de lavage principale pour une vaisselle propre. Le moteur Inverter Direct Drive du lave-vaisselle est ultra silencieux et économique, assorti d’une garantie de 10 ans. Ce moteur est électromagnétique à transmission directe et efficace. Des programmes spécifiques émanent du moteur Inverter Direct Drive qui permettent d’améliorer les performances de nettoyage et de séchage. Tel que le programme de lavage rapide et le programme turbo qui permet de nettoyer une vaisselle en moins d’une heure avec la technologie QuadWash. Ainsi le moteur Inverter Direct Drive offre des lavages optimaux et économise l’énergie dans le but de faciliter le quotidien de ses utilisateurs.La fonction lavage Multi-jet permet de varier l’intensité dans les paniers supérieurs et inférieurs. La température maximale des jets est de 80°C lors du cycle de rinçage pour un nettoyage complet. La technologie Easy Rack plus est un système de panier facilement ajustable avec des tiges pliables. Elle permet notamment de placer la vaisselle en fonctionnent des besoins, d’ailleurs le panier supérieur de l’appareil possède trois niveaux pour les articles plus volumineux. Enfin, le lave-vaisselle QUADWASH dispose de La technologie Smart ThinQ™, ouvrant de nouvelles perspectives en matière de confort, de personnalisation par le biais de la connectivité de l’appareil. Cette connectivité est disponible à travers l’application LG ThinQ qui permet de télécharger des cycles de lavage adaptés à tous types de vaisselles, et plein d’autres options. Comme le push alerte pour le nettoyage de la cuve et Smart Diagnosis™ qui vous aidera à résoudre les problèmes rapidement et efficacement depuis votre smartphone.