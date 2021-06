Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a pris une série de mesures pour la sécurisation des établissements scolaires, au niveau national, lors des épreuves de l'examen de fin de cycle primaire prévu mercredi 02 juin, a indiqué lundi un communiqué des services de la GN. "Ces mesures prévoient la mise en place de formations fixes et mobiles, l'intensification des patrouilles de contrôle et l'implication des formations aériennes en vue de faciliter le trafic routier notamment au niveau des axes menant aux centres d'examen", précise la même source. Les équipes de protection des mineurs accompagneront les candidats au niveau des accès aux centres d'examen d'autant que ce dernier se déroulera dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la pandémie du coronavirus (Covid-19), d'ou la nécessité de poursuivre l'application du protocole sanitaire décidé par les pouvoirs publics, ajoute la GN. Le commandement de la GN met à la disposition des citoyens le numéro vert 10-55 (secours) et la page Facebook "TARIKI" pour toute information ainsi que le site de pré-plain tes http://ppgn.mdn.dz, rappelle la même source.