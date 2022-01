La Fédération algérienne pour la paix et l'humanité a organisé, dimanche soir à Alger, en coordination avec l'Association "El Nour" pour l'autisme, une cérémonie en l'honneur d'enfants autistes talentueux.

Placée sous le slogan "Tous unis pour les enfants autistes", cette initiative se veut une reconnaissance et un hommage à cette catégorie d'enfants "quelque peu marginalisée", selon le président de la fédération, Belkacem Chihaoua qui a indiqué, dans une déclaration , que son organisation "a voulu découvrir et encourager les enfants talentueux de cette catégorie pour briller chacun dans son domaine de prédilection".

Cette cérémonie intervient après six mois de travail "qui nous ont permis de découvrir de nombreux talents chez ces enfants à travers différentes wilayas du pays", a-t-il ajouté, relevant à ce propos que cette catégorie d'enfants doit bénéficier d'un intérêt particulier, compte tenu de leurs nombreux talents dans divers domaines.

Pour M. Chihaoua, cet intêret "permet l'insertion des enfants atteints de troubles autistiques dans la société et facilite leur quotidien, notamment au niveau des écoles ou des centres spécialisés".

Le président de la fédération souhaite voir les autorités compétentes soutenir la démarche d'insertion des enfants autistes dans la société, notamment à travers les initiatives que la fédération compte organiser prochainement pour la découverte des talents créatifs de ces enfants.

Organisée à l'Hôtel El Amir de Chéraga (Alger), la cérémonie a été ponctuée par la présentation de différentes activités artistiques ainsi que de tours de magie que les enfants ont beaucoup apprécié, en présence d'artistes qui ont tenu à y participer en signe de solidarité avec les enfants autistes et en reconnaissance des efforts de plusieurs représentants de la société civile.

Le vidéoclip "Notre monde n'est pas le leur", réalisé par Sami Rayan avec la participation d'enfants autistes et dont le titre est composé et écrit par Nadjoua Alilou, a été diffusé à cette occasion, ce qui est inédit et exceptionnel, selon les organisateurs.

Au terme de la cérémonie, les enfants autistes talentueux, doués dans différents domaines dont le dessin, le théâtre, le chant, ont reçu des récompenses et des cadeaux.

Agréé depuis le 13 mars 2019, la fédération algérienne pour la paix et l'humanité est une association à caractère social, culturel et caritatif, à l'origine de nombreuses initiatives dont "l'Algérie plus forte que le Coronavirus".