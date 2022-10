La Fédération algérienne de football (FAF) a consacré une aide financière à toutes les ligues amateurs afin de permettre aux clubs d’honorer leurs engagements pour la participation aux différents championnats de la saison 2022/2023, indique dimanche l'instance fédérale sur son site officiel. Cette avance qui intervient en concertation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), s'inscrit dans le cadre d'une opération globale qui touche tous les clubs et dont les fonds sont déjà approuvés par les pouvoirs publics, en attendant le parachèvement du dossier relatif à l’accompagnement du football amateur, précise la FAF. Pour rappel, la FAF s'est engagée dans le programme voté lors de l’assemblée générale élective du 7 juillet 2022 à soutenir le développement du football amateur, notamment dans le grand sud, à travers la mise en œuvre de programmes structurants permettant l’émergence de talents et l’organisation de compétitions de performance.