Le ministère de l'Industrie a organisé, mardi, une rencontre avec les opérateurs économiques, publics et privés, activant dans la filière des industries électriques, ayant porté sur les modalités de création d'un cluster d'entreprises activant dans ce domaine, a indiqué mercredi un communiqué du ministère. "Dans le cadre des concertations lancées par le ministère avec les représentants des différentes filières et branches industrielles, une rencontre, présidée par le Secrétaire général du ministère, Salem Ahmed Zayed a été organisée avec les opérateurs économiques, publics et privés activant dans la filière des industries électriques, pour examiner les modalités de création d'un cluster d'entreprises activant dans les industries électriques qui assure la production du matériel de distribution de l'énergie électrique", lit-on dans le communiqué. Cette rencontre vise essentiellement à œuvrer à la création d'un cluster de cette filière qui assure la production de matériel de distribution de l'énergie électrique ainsi que les équipements de raccordement des édifices et des ins tallations, selon le ministère. Ce cluster a pour objectif de cerner les problèmes et les obstacles auxquels font face les entreprises activant dans ce domaine et de mettre en place une "plateforme de dialogue" entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques de manière à promouvoir leur production et augmenter le taux d'insertion nationale, indique-t-on de même source. Dans une allocution lue au nom du ministre de l'Industrie, M. Ahmed Zaghdar, le SG du ministère a salué la création de ce cluster qui permettra d'accroitre la compétitivité de cette filière dans un cadre organisé et efficace", appelant les participants à déployer davantage d'efforts pour couvrir la demande locale et accéder aux marchés extérieurs, notamment les marchés voisins.