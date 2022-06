Loin des chiffres, des marchés et des B2B, la convivialité qui marque les espaces d'animation culturelle, artistique et de détente de la 53e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA-2022), inaugurée, lundi dernier, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, constitue l'autre belle vitrine de cet événement économique majeur.

Jeux, concours et pratiques sportives sont proposés à travers les différents chapiteaux, installés à l'occasion par des entreprises participantes à cet événement et l'affluence des jeunes et moins jeunes reflète la bonne ambiance qui y règne.

Au chapiteau d'Algérie Télécom, Sofiane Lefgoum, un cadre parmi l'équipe chargée du stand de cette société a affirmé à l'APS que "l'engouement du public pour l'espace de détente va crescendo au fil des jours".

"Nous avons ouvert cet espace d'animation, dès mardi, au deuxième jour de la FIA et on œuvre à être proches de notre public et à partager avec lui joie et bonheur", souligne-t-il.

L'espace, qui ne désemplit pas, propose un mini terrain de golf et un autre terrain de jeux, où jeunes et moins jeunes semblent passer du beau temps.

Rencontré sur le mini terrain de golf, Hamid, la soixantaine dépassée, affirme s'amuser avec ses petites filles.

"Je m'initie avec mes deux petites filles au golf. On y connait pas grand chose, mais les animateurs tentent de nous apprendre les abécédaires du jeu'', lance-t-il avec un large sourire.

Pour sa petite fille, Malak, 12 ans, l'animation à la FIA est très "intéressante''.

"J'ai vu en entrant plusieurs espaces de jeux et je compte bien visiter le maximum et gagner autant de cadeaux que je peux''.

Au chapiteau d'animation proposé par le pavillon des Etats-Unis, l'invité d'honneur de cette 53e édition de la FIA, un public nombreux suit avec un vif intérêt les activités proposées.

A notre arrivée, les acrobates du cirque Tacular, venus de New York, font leur numéro de trapèze et de jonglerie devant des spectateurs admiratifs, alors qu'un animateur relate en anglais l'histoire du cirque aux Etats-Unis, traduite en arabe pour le public.

De l'autre côté du cirque des animations et concours nombreux sont proposés et couronnés par divers cadeaux.

Sur les lieux, Karim, âgé de 10 ans, vainqueur d'une belle passe de volley et d'un beau cadeau assure apprécier l'événement.

"Il y a beaucoup de jeux et c'est fantastique'', lance-t-il tout en s'agitant.

Pour, Adam Sigelman, l'attaché culturel de l'ambassade des Etats-Unis en Algérie, le commerce est intimement lié aux gens et à la convivialité et il était évident de concocter un programme d'animation en parallèle de l'exposition des entreprises économiques américaines.

A côté du cirque Tacular, le chef Rock Harper fait valoir, dans la bonne ambiance, ses talents de cordon bleu et le chanteur Chance Mc Coy, à la voix lumineuse, ravit le public avec du Country music avant de laisser la scène à des jeunes artistes en herbe concourir dans "battle of the singers"'.

Chez la société "Vertex", spécialisée dans les fournitures de bureaux et articles scolaires, un atelier pour les tout-petits est ouvert de 9 heures à 16 heures, où jeux de Lego, dessins et chants sont assurés aux petits visiteurs de la Foire.

Pour Mme Karima, qui accompagne ses enfants à cet atelier, la FIA a permis aux familles algéroises de "renouer avec les sorties en famille après une pause imposée par le Covid-19''.

Devant se poursuivre jusqu'au 17 juin courant, la FIA-2022 accueille plus de 700 entreprises, dont pas moins de 530 entreprises algériennes (147 publique et 383 privées), ainsi que 187 entreprises étrangères, représentant 20 pays, dans plusieurs secteurs, notamment les industries électroniques, électriques, de l'électroménager, de l'agroalimentaires et les services.