La cérémonie de remise du certificat de labellisation s'est tenue au siège de la CNR, en présence du Secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Akli Berkati, du chargé de la gestion de l'administration de la CNR, Djaafar Abdelli, du Directeur général de l'IANOR, Djamal Hales et du Directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie, Abdelaziz Guend.

A cette occasion, six agences locales de la CNR ont reçu le label "Fi khidmatikoum" (A votre service), en l'occurrence les agences de Béjaïa, Constantine, Jijel, Aïn Témouchent, Tipasa et Sétif, outre le Centre d'appels relié au numéro vert (3011) relevant de la CNR.

A cet effet, les efforts de la CNR ont été mis en avant, notamment dans le cadre de sa stratégie visant essentiellement à simplifier les procédures administratives, assurer les meilleures conditions d'accueil pour ses usagers (retraités et ayants droit), à travers la mise en place d'une cellule d'écoute pour prendre en charge leurs préoccupations et propositions. La caisse dispose également de services numériques diversifiés développés et modernisés périodiquement en fonction des exigences des retraités.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, M. Berkati a indiqué que cette rencontre se voulait une occasion pour mettre en avant l'importance de réserver un accueil de qualité aux citoyens et affiliés, rappelant que l'accueil était "un axe important dans la stratégie du secteur visant l'amélioration continue de la qualité de prise en charge de cette frange de la société".

Le ministère avait mis en place une stratégie basée sur "le suivi et l'évaluation permanents sur le double plan local et central, en vue de promouvoir le service public et éradiquer la bureaucratie, notamment à travers la facilitation de la prise en charge des préoccupations quotidiennes du citoyens dans les délais impartis, a-t-il expliqué.

Pour sa part, Abdelli a souligné que "la CNR place ses affiliés au cœur de ses préoccupations et ce par l'amélioration des prestations et des performances fournies tout en réservant un meilleur accueil à cette frange importante de la société".

"La CNR a fait un saut de qualité en termes d'amélioration du service public, pour que ce dernier soit à la hauteur des aspirations des retraités", a ajouté M. Abdelli.

La distinction de la CNR se veut "une reconnaissance à la qualité de service d'accueil fournis conformément aux normes en vigueur" et aussi un encouragement pour l'amélioration des prestations.

Le DG de l'Institut algérien de normalisation (IANOR) a rappelé, quant à lui, que la CNR était le deuxième établissement ayant reçu "le label de qualité d'accueil", ajoutant que le label "Fi khidmatikoum" était attribué aux entreprises éligibles aux critères d'accueil et de prise en charge de clients fixés par IANOR.