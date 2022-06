Le réseau de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) sera étendu au niveau national pour atteindra 70 représentations régionales, vers la fin de l’année en cours, a-t-on appris, mercredi à Oran, du directeur commercial, de développement et de l’animation du réseau de cette société d’assurance. La CNMA comprend actuellement 68 caisses régionales au niveau national, dont la dernière a été ouverte dans la wilaya d’Aïn Salah, a déclaré à l’APS, Aït Oumalou Abdenacer, en marge des travaux du 33ème Congrès de l’Union générale arabe de l’assurance, qui sera clôturé mercredi à Oran. Le même responsable a indiqué que la nouvelle caisse régionale de Boussâada sera ouverte avant la fin du mois en cours et celle prévue à El Menia sera opérationnelle avant la fin de cette année en cours. Il a ajouté que le programme d’extension touchera également les 536 bureaux de proximité de la CNMA. La CNMA ambitionne de poursuivre l’extension de son réseau à travers les différentes régions du pays, notamment au niveau des nouvelles wilayas. Elle compte participer efficacement dans la dynamique du secteu r économique de ces régions, dans leur développement et la création d’opportunités d’emploi, selon le même responsable. Il a ajouté que l’entrée en service de ces deux nouvelles structures s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la stratégie de la CNMA 2020-2024 visant à renforcer le travail de proximité de la société et de se rapprocher des clients et adhérents à travers l’extension de son réseau. Dans le même contexte, Aït Oumalou a souligné que la CNMA "n’est pas seulement une société d’assurance, mais sa spécificité réside dans le travail de proximité et l’accompagnement, en plus de la sensibilisation et de la formation", notant que la caisse possède un réseau riche en experts, comprenant spécialistes dans les domaines de l’agriculture, de la médecine vétérinaire, de l’élevage d’animaux et des risques industriels.Concernant l’accompagnement des clients de la CNMA et des adhérents, ce responsable a cité la maison de l’agriculteur de Khenchela, créée en 2016, qui accompagne les agriculteurs et les éleveurs au niveau des wilayas de Khenchela, Tebessa, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Batna. Cette structure offre des services gratuits. Elle comprend une clinique vétérinaire et un laboratoire d’analyses des maladies contagieuses, ainsi qu’une instance de formation. A ce propos, il a fa it état d’autres projets régionaux pour la création de maisons de l’agriculteur au niveau d’autres wilayas du pays.