La cimenterie de Chlef, relevant du Groupe industriel des ciments d’Algérie "GICA" a exporté, depuis le début de l’année en cours à ce jour, un million de tonnes de clinker, a indiqué, lundi à Oran, le Président-Directeur Général de l’usine.

Dans une déclaration, Kada Dinar a souligné, en marge de la 19ème édition du Salon International de l'Immobilier, de la Construction, de l'Habitat et des Travaux Publics "Bati West 2022", ouverte, dimanche au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, que cette quantité de clinker a été exportée vers la France, l'Espagne et l'Italie, ainsi que vers des pays d'Afrique et d'Amérique latine à partir des ports de Ténès (Chlef) et d'Oran.

Le même responsable a ajouté qu'une autre cargaison de 9.000 tonnes de clinker a été exportée vers l'Italie à partir du port de Ténès.

Par ailleurs, Kada Dinar a indiqué que seulement 200.000 tonnes de clinker produites dans l'usine, ont été exportées au cours de l'année écoulée, en raison des répercussions de la pandémie de Corona, alors que la cimenterie aspire à exporter 1,4 million de tonnes du même produit d'ici la fin de cette année.

Le même responsable a relevé que le marché national est "saturé de ciment et nous prévoyons, l'année prochaine, d’exporter la plus grande quantité possible de clinker et de ciment".