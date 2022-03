Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé mercredi l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) d'être responsable de la tension entre la Russie et l'Ukraine au point d'"exploser". Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse que les mesures de l'OTAN, dirigées par les Etats-Unis, avaient poussé la tension entre la Russie et l'Ukraine à un "point d'explosion". Le porte-parole a appelé Washington à prendre au sérieux les préoccupations de la Chine et à éviter de porter atteinte à ses droits ou intérêts dans le traitement de la question ukrainienne et des relations avec la Russie. Aujourd'hui, le ministère chinois des Affaires étrangères a souligné qu'il "s'oppose fermement aux sanctions unilatérales, qui n'ont aucune base juridique internationale", soulignant qu'"agiter le club des sanctions en toute occasion n'apportera pas la paix et la sécurité". La Russie qui a lancé une opération militaire en Ukraine le 24 février, a annoncé une nouvelle trêve pour l'évacuation des civils en Ukr aine mercredi, après la mise en oeuvre dans la matinée de couloirs humanitaires.